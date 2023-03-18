Мир 18 марта 2023, 04:10 Украинцев обвинили в грабеже из-за отказа платить за учебу в Японии «Mainichi»: в Японии украинцев назвали грабителями из-за отказа платить за языковую школу Pxhere

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Председатель языковой школы в Японии назвал украинских учащихся грабителями, после их отказа платить за обучение. Об этом сообщила газета «Mainichi».

Некоторые из украинских беженцев, решившие учить японский язык, не стали платить за обучение. С их слов, школа потребовала деньги за период, который обещали сделать бесплатным.

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Председатель образовательного учреждения Масуми Симидзу прокомментировал эту ситуацию, назвав граждан Украины «аристократами-беженцами» и «грабителями».

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Власти префектуры Гумма, где расположена школа, попросил учебное заведение улучшить управление.

Ранее украинские беженцы взбунтовались в Берлине из-за карантина. Как сообщило издание «Страна.ua», это случилось в палаточном городке для беженцев, который расположен в бывшем аэропорту Берлин-Тегель.

Беженка Лилия Брагар рассказала, что врачи объявили в городке карантин после того, как нашли у ребенка ветрянку. Однако при этом им никто не занимался. Когда городок закрыли на карантин, беженцев перестали выпускать в магазины, поэтому сейчас наблюдаются проблемы с обеспечением детей едой.