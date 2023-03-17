Мир 17 марта 2023, 01:40 Украинские беженцы взбунтовались из-за карантина в Берлине «Страна.ua»: украинцы устроили бунт из-за ветрянки в Берлине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Беженцы с Украины устроили бунт в Берлине из-за карантина. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на соцсети одной из беженок.

Все произошло в палаточном городке для беженцев, который расположен в бывшем аэропорту Берлин-Тегель. По словам беженки Лилии Брагар, в городке объявили карантин после того, как выявили случай ветрянки у ребенка. Однако при этом неделю этим никто не занимался.

Реклама

«А в один день, когда поняли, закрыли палатки на карантин», — рассказала Брагар в соцсетях.

Реклама

Украинка сообщила, что сейчас наблюдаются проблемы с обеспечением детей едой. Когда городок закрыли, беженцев перестали выпускать даже в магазины.

«У многих есть дети, которые не едят еду, которую тут дают. Родителям нужно покупать им отдельно еду. Тогда появляется вопрос, где брать еду для детей?» — поинтересовалась украинка.

Зарубежные СМИ ранее сообщили, что сотни беженцев с Украины в Швеции остались без средств к существованию. Они не нашли работу из-за незнания языка. А когда им выдали суточные социальные выплаты, их не хватило даже на еду.