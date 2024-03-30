Мир 30 марта 2024, 16:34 Украинцам разрешили заключать браки по видеосвязи Минцифры: граждане Украины смогут вступить в брак по видеосвязи Unsplash

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Правительство Украины приняло постановление, которое разрешает гражданам заключать браки в онлайн формате через приложение «Действие». Об этом заявил глава Минцифры страны Михаил Федоров.

По словам министра, вступление в брак по видеосвязи актуально для пар, которые находятся на расстоянии.

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«Женить жениха и невесту будет работник отдела записи актов гражданского состояния, а документы они заверят электронной подписью», — пояснил Федоров в Telegram-канале.

Чиновник назвал это постановление «прорывом в сфере госуслуг». Он обратил внимание, что процесс будет таким же быстрым, как в Лас-Вегасе.

На Украине продолжается отток населения. За последние два года в Германию въехали почти 209 тысяч украинских мужчин. При этом в Киеве надеются, что могут вернуть украинцев на родину для пополнения ВСУ.