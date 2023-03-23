Мир 23 марта 2023, 04:33 Украинцам пригрозили наказанием за публикации о пролете ракет и дронов ВВС Украины: в стране введут уголовное наказание за публикации о пролете ракет и БПЛА РИА «Новости»

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Власти Украины планируют ввести уголовную ответственность за публикацию информации о пролете БПЛА и ракет. Это позволяет выявить слепые зона украинских систем ПВО, заявил в эфире украинского телемарафона советник командования военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат.

«В ближайшее время, возможно, будут открываться уголовные дела, потому что некоторые Telegram-каналы в режиме реального времени передают информацию о движении БПЛА или ракет», — отметил советник.

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В свободном доступе появляются скриншоты системы «Вираж-планшет». Эта украинская программа отслеживает обстановку в воздушном пространстве. В системе отражается место и время нахождения БПЛА, пояснил Игнат. Также в программе указаны неприкрытые радарами точки.

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«Как их получают — это отдельный разговор. Но я думаю, каждый должен понимать, это все ведет к тому, что противник знает, где у нас слабые места», — подчеркнул советник.

Женщины-военнослужащие Черноморского флота ранее обнаружили и уничтожили два дрона Вооруженных сил Украины, которые пытались атаковать объекты в Крыму. Старшего матроса Марину Фалееву и главного старшину Татьяну Целуйко представили к награде.