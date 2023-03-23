23 марта 2023, 00:18
«Увидела БПЛА в бинокль». Девушки-военнослужащие рассказали об уничтожении украинских дронов в Севастополе
Девушки-военнослужащие Черноморского флота рассказали об уничтожении дронов в Севастополе
Военнослужащие Черноморского флота нашли и уничтожили два дрона Вооруженных сил Украины, которые пытались атаковать объекты в Крыму в Севастополе. Об этом рассказали старший матрос Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко. Их слова привело Минобороны России.
«Начала смотреть в бинокль, увидела БПЛА, движущийся в направлении базы, о чем было немедленно доложено оперативному дежурному, который потом сказал усилить наблюдение», — отметила Целуйко.
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Далее об объекте, который позже признали дроном ВСУ, сообщили руководству. Как подчеркнула главный старшина, беспилотник направлялся в сторону российской территории. Незамедлительно от начальства пришел приказ на открытие огня на поражение. Беспилотники противника опознали по хаотичным движениям и меньшему размеру, уточнила Фалеева.
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Старший матрос Фалеева и главный старшина Целуйко были награждены «за добросовестное исполнение служебных обязанностей». Женщинам также назначили премии. Наградить военнослужащих приказал министр обороны Сергей Шойгу.
Ранее российский пограничник в Брянской области сбил дрон из «Калашникова». Низкая облачность и маленькая высота полета позволили бойцу достать дрон из автомата.
Беспилотники
Севастополь
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