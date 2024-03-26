Мир 26 марта 2024, 19:46 Украинцам предложат военную службу по контракту минимум на две недели Украина предложит не подпадающим под мобилизацию краткосрочные контракты с ВСУ Официальный сайт президента Украины

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Депутаты Верховной рады Украины рассмотрят законопроект о введении военной службы по краткосрочному контракту для военнообязанных, не попадающих под обязательную мобилизацию. Автором идеи стал депутат от фракции «Слуга народа» Сергей Гривко. Документ опубликован на официальном сайте украинского парламента.

В пояснительной записке автор инициативы напомнил, что сегодня мобилизованные и военные-контрактники несут военную службу до окончания установленного периода. Это положение ограничивает возможность для привлечения временных специалистов, которые могут стать качественным пополнением кадрового состава боевых частей.

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Краткосрочные контракты на военную службу Гривко предложил распространить на мужчин, которые не подпадают под мобилизацию и призыв на военную службу. Максимальный срок действия соглашения не указан, но он должен составлять не менее 14 дней.

Верховная рада Украины рассмотрит новый закон о мобилизации во втором чтении 31 марта. После первого изучения в документ внесли более четырех тысяч правок.

Министерство обороны страны уже заявило, что в рамках мобилизации необходимо провести ротацию более 300 тысяч человек, а также компенсировать потери в живой силе.