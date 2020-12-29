Украинца могут посадить за шапку с советской символикой

По данным портала «Политика сегодня», молодого человека задержали во Львове. В полицию на него заявили местные жители. По законам страны, коммунистическая символика является запрещенной. Теперь мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. У него изъяли шапку, на которой изображены серп и молот.

Ранее в Госдуме назвали антироссийские высказывания президента Украины Владимира Зеленского неадекватными. Там же сравнили градус враждебности его слов с заявлениями бывшего лидера Петра Порошенко.

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина посчитала циничным расчетом слова Зеленского о мобилизации. По мнению Паниной, президент Украины пытается убедить избранного президента США Джо Байдена, что может быть еще более антироссийским, чем его «одиозный соперник» Порошенко. другой стороны, своими заявлениями о «нападении из Крыма» Зеленский оправдывает водную блокаду полуострова и угрозы подчиненных покарать или отомстить иностранным фирмам, участвующим в проектировании опреснительных установок.