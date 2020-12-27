Градус враждебности к России Зеленского и Порошенко сравнили

Антироссийские высказывания президента Украины Владимира Зеленского неадекватные, заявили в Госдуме. Там же сравнили градус враждебности его слов с заявлениями бывшего лидера Петра Порошенко.

«По градусу враждебности своих высказываний Зеленский уже обогнал Порошенко и приближается к (бывшему спикеру Верховной рады Александру — прим. ред.) Турчинову, грозившемуся атомной бомбой», — сказала член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, пишет РИА «Новости».

Она посчитала циничным расчетом слова Зеленского о мобилизации. По мнению Паниной, президент Украины пытается убедить избранного президента США Джо Байдена, что может быть еще более антироссийским, чем его «одиозный соперник» Порошенко. С другой стороны, своими заявлениями о «нападении из Крыма» Зеленский оправдывает водную блокаду полуострова и угрозы подчиненных покарать или отомстить иностранным фирмам, участвующим в проектировании опреснительных установок.

«За словами всегда следует дела, а Зеленский в своих антироссийских импровизациях зашел слишком далеко», — добавила Панина.

Эта ситуация вызывает тревогу, к ней не стоит относиться только как к пустой риторике.

Зеленский оценил возможность полномасштабной войны с Россией и описал ее сценарий, это была бы «ужасная ситуация». Он пообещал полную мобилизацию: защищать родину обяжут мужчин и женщин. Граждане негативно оценят поведение президента и начнут возмущаться, считает депутат Госдумы Руслан Бальбек. Подобная агрессивная риторика не добавит лидеру Украины очков.