Украинца избили за разговор на родном языке в Польше

Поляк избил украинца в пригороде Познани (Польша) за то, что тот говорил на своем родном языке. Об этом сообщило издание epoznan.pl.

Отмечается, что подвыпивший поляк устроил дебош на одном из пляжей в окрестностях Познани. Его не устроило, что группа отдыхающих украинцев говорит не на польском.

В ходе драки одного из уроженцев Украины мужчина избил до потери сознания. После этого он попытался сбежать с пляжа, но его задержали другие поляки и передали полиции.

Врачи оказали необходимую медицинскую помощь пострадавшему. Он позднее рассказал, что агрессивный мужчина выкрикивал националистические лозунги. Сейчас он находится находится под стражей, ведется расследование.

Ранее владелица польской фирмы выставила на улицу украинского рабочего. Мужчина был серьезно болен, но женщина запретила сотрудникам вызвать ему медицинскую помощь.