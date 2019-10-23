Польская бизнес-леди выкинула украинца умирать на улицу

Поляк избил украинца и отказался платить за работу Подробнее

Уроженец Прикарпатья приехал в Польшу на заработки и устроился в фирму по производству гробов. Предприятие располагалось рядом с городом Новый Томышь. 36-летний мужчина почувствовал себя плохо во время смены.

Владельца бизнеса, по данным телеканала, заставила его покинуть рабочее место и категорически запретила другим сотрудникам вызвать для него врачей.

Она настояла, чтобы все рабочие разошлись домой. Через сутки мужчину обнаружили в 125 километрах от здания производящей гробы фирмы. Он был мертв.

Против владелицы бизнеса прокуратурой было выдвинуто обвинение. Она нарушила закон в том, что не оказала помощь своему подчиненному.

Каждый год примерно девять миллионов граждан Украины уезжают за границу на заработки. В основном это сезонные работы. С 2014 года этот показатель вырос в несколько раз. Специалисты отмечают, что сложившая ситуация наносит вред экономике Украины.

Евростат сообщил, что большинство украинцев едут в Польшу. Мигранты заявляют: местные зарплаты по сравнению с украинскими «космические», хоть и проживание в другой стране обходится недешево. В самой Польше украинцев воспринимают как «дешевую рабочую силу».