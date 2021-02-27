Украинскую пенсионерку чуть не затоптали на входе в секонд-хенд. Видео

Пенсионерку в Днепропетровской области Украины чуть не затоптала толпа покупателей во время открытия секонд-хенда. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в городе Каменское. Перед входом у магазина собралась большая толпа покупателей. В этот день в секонд-хенде проходила акция — одежду продавали со скидками до 70%, о чем сообщалось на вывеске. Возможно, завезли новую партию товара. Когда двери открыли, толпа ринулась внутрь, сбив с ног пожилую женщину. Пенсионерке пришлось выбираться из толпы на четвереньках.

Подобные случаи не редкость в Днепропетровской области. В прошлом году посетители одного из секонд-хендов при открытии магазина разбили стеклянную входную дверь.

В понедельник в московский ГУМ отказались впускать пенсионера. Охранник на входе преградил ему путь, объяснив это тем, что он якобы был плохо одет. Жительница столицы, на глазах у которой это произошло, рассказала «360», что пожилой мужчина был без маски, поэтому сначала ей показалось, что дело в этом. При себе у нее были запасные маски, одной из которых она поделилась с пенсионером, но охранник и после этого отказался впускать его. Оказалось, что его смутил его внешний вид.