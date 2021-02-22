Не прошел фейсконтроль. Охранник не пустил пенсионера в ГУМ из-за простой одежды

Охранник на входе в ГУМ в Москве отказался пропускать внутрь интеллигентного пожилого мужчину, который был опрятно одет. Об этом «360» рассказала Виктория Бессон, на глазах у которой это произошло.

Девушка рассказала, что в воскресенье встретилась с подругой, чтобы сходить в ресторан. Когда они пришли, им сказали, что нужно подождать столик, после чего они решили прогуляться по ГУМу, расположенному поблизости.

«Перед входом в ГУМ был дедушка в голубой куртке, с голубыми глазами, обычный „дедушка из соседнего подъезда“, и охранник его не пускал. Дедушка был без маски», — рассказала она.

Виктория сначала подумала, что мужчину не пускают в ГУМ из-за того, что он без маски, и так как у нее были с собой запасные, поделилась с дедушкой. Однако охранник продолжал стоять на пути пожилого мужчины, отказываясь пропускать его.

«И он (охранник — прим. ред.) поворачивается к нам и говорит: „Да вы посмотрите, как он одет“. Это цитата. Одет он как обычный дедушка, на пенсию много не купишь. Он немного старше моего отца по возрасту. Это было очень обидно, и я не смогла оставить это просто так. Я написала пост и отметила там ГУМ. У меня не было цели, чтобы кто-то это репостил. Столько людей на это откликнулись, для меня это было удивлением», — призналась девушка.

Дедушке пришлось уйти. Виктория вместе с подругой написали жалобу. Администратор, которая принимала жалобу, связалась с начальником охраны, однако тот не объяснил поведение сотрудника на входе. А в понедельник Виктории позвонили из ГУМа и сообщили, что провинившийся охранник пишет объяснительную.