11 ноября 2022, 00:25
Сенатор перечислил основания для уничтожения транспортной логистики Украины
Сенатор Джабаров: поставки оружия Украине дадут России право уничтожить ее инфраструктуру
Стремление Запада активировать поставки вооружения Киеву может стать поводом для уничтожения транспортной инфраструктуры Украины. Таким заявлением поделился первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель ранее отмечал, что Евросоюз должен усилить сотрудничество в повышении военной мобильности с НАТО, Украиной, Молдавией и Балканами.
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«Жозеп Боррель даже не скрывает, что реально рассматривает Украину в качестве главного тарана по разрушению России», — написал Джабаров.
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Сенатор считает, что Европа и США продолжат поставлять в Киев все виды современного вооружения для того, чтобы заставить Россию начать мирные переговоры на условиях Вашингтона и НАТО.
«Значит у нас есть все основания уничтожить транспортную логистику Украины от ее западных границ до линии боевого соприкосновения с российскими войсками», — заявил он.
Джабаров также отметил, что без поставок западного оружия и боеприпасов Киев быстро потерпит поражение.
Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что при возможной смене состава палаты представителей после выборов в Конгресс США притормозит русофобский темп властей США.
Россия
Украина
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