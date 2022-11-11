Мир 11 ноября 2022, 00:25 Сенатор перечислил основания для уничтожения транспортной логистики Украины Сенатор Джабаров: поставки оружия Украине дадут России право уничтожить ее инфраструктуру РИА «Новости»

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Стремление Запада активировать поставки вооружения Киеву может стать поводом для уничтожения транспортной инфраструктуры Украины. Таким заявлением поделился первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель ранее отмечал, что Евросоюз должен усилить сотрудничество в повышении военной мобильности с НАТО, Украиной, Молдавией и Балканами.

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«Жозеп Боррель даже не скрывает, что реально рассматривает Украину в качестве главного тарана по разрушению России», — написал Джабаров.

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Сенатор считает, что Европа и США продолжат поставлять в Киев все виды современного вооружения для того, чтобы заставить Россию начать мирные переговоры на условиях Вашингтона и НАТО.

«Значит у нас есть все основания уничтожить транспортную логистику Украины от ее западных границ до линии боевого соприкосновения с российскими войсками», — заявил он.

Джабаров также отметил, что без поставок западного оружия и боеприпасов Киев быстро потерпит поражение.

Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что при возможной смене состава палаты представителей после выборов в Конгресс США притормозит русофобский темп властей США.