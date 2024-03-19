Мир 19 марта 2024, 02:26 Сенатор США Грэм призвал ужесточить мобилизацию на Украине Сенатор США Грэм: украинцы должны служить в армии вне зависимости от возраста РИА «Новости»

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Украинцы должны служить в армии вне зависимости от возраста, считает американский сенатор Линдси Грэм*. Его заявление привела газета The Washington Post.

«Я надеюсь, что те, кто годятся для службы в украинской армии, пойдут [в нее]. Не могу поверить, что она с 27 [лет] <…>. Вы должны служить, и не с 25 или 27 лет», — заявил Грэм*.

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Украинской армии нужно больше людей, считает сенатор. Украинцы должны иди в армию вне зависимости от военной помощи из США. Грэм* призвал законодателей в Киеве ужесточить мобилизацию в стране.

Власти Украины должны пересмотреть ротацию войск, оснастить тыл и расширить призыв в армию, заявил бывший руководитель ЦРУ Дэвид Петреус. Он отметил, что с передовой нужно убрать военнослужащих старше 40 лет.

* внесен в РФ в список террористов и экстремистов.