Мир 02 августа 2023, 03:15 Украинского беженца убили в немецком приюте Badische Zeitung: беженца с Украины убили в приюте немецкого города Ахерна РИА «Новости»

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Уроженца Украины убили в приюте для беженцев в немецкой земле Баден-Вюртемберг. Об этом сообщило издание Badische Zeitung.

Преступление произошло 29 июля городе Ахерн. Поздно вечером в полицию поступило сообщение о том, что в здании приюта нашли окровавленного 64-летнего мужчину. Медики отправили его на санитарном вертолете в госпиталь. Но позже украинец скончался.

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По подозрению в убийстве задержали другого беженца с Украины — 71-летнего мужчину. Выяснилось, что жители приюта выпивали и между ними произошла ссора.

Также правоохранители задержали еще 42-летнего мужчину, которые оказал сопротивление сотрудникам экстренных служб. К нему применили наручники, при этом он получил ранение. Всего в приюте проживают почти 100 человек.

Ранее беженку с Украины убили в одном из отелей норвежского Бергена. Она скончалась от тяжелых ранений в больнице.