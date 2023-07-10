Мир 10 июля 2023, 05:30 Украинскую беженку убили в отеле в Норвегии Nettavisen: 30-летнюю беженку с Украины убили в отеле норвежского города Берген Pxhere

Читать 360tv в

Беженку с Украины убили в одном из отелей Бергена (Норвегия). Об этом сообщило издание Nettavisen со ссылкой на полицию. Как отметили журналисты, правоохранители неохотно отвечают об орудии убийства.

«Убийство произошло в отеле Magic Hotel Solheimsviken, расположенном недалеко от центра Бергена», — указано в материале.

Реклама

Отмечается, что в этой гостинице проживают беженцы с Украины. Женщину нашли в гостиничном номере в тяжелом состоянии. Ее доставили в больницу, где 30-летняя украинка умерла.

Полицейские задержали и выдвинули обвинение уроженцу Азербайджана. У задержанного и погибшей есть совместный ребенок. Мужчина, как уточнили СМИ, также проживал в Норвегии, однако в другом месте.

Также по сообщениям журналистов, правоохранители проводили психиатрическую экспертизу задержанного.

Польский обозреватель Макер Галаш ранее выразил мнение, что власти Польши приняли неправильное решение, открыв границы для украинских беженцев. Он отметил, что по сути, они «распахнули ворота в ад». По словам журналиста, беженцы с Украины помимо требования оплаты, бесплатного проживания и медицинского обслуживания, занимаются мошенничеством.