06 сентября 2023, 04:27
Украине предрекли потерю более трех миллионов граждан
Bloomberg: более 3 млн украинцев могут не вернуться на родину из-за границы
Более трех миллионов украинских беженцев могут не вернуться из-за границы на родину после окончания конфликта. Такие данные предоставил Центр экономической стратегии Украины, информацию опубликовало агентство Bloomberg.
«Исследование показало, что около 3,3 миллиона украинцев, или почти 8,8% населения до начала конфликта, могут не вернуться домой», — говорится в материале.
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Эта цифра может вырасти в зависимости от длительности конфликта — чем дольше продлятся боевые действия, тем меньше беженцев захотят вернуться из-за границы домой. Исследователи считают, что это может подорвать экономику Украины и помешать восстановлению страны после окончания кризиса.
С 2022 года численность населения Украины сократилась вдвое, в стране остались 19,7 миллиона человек. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Украину страной «404» — «люди сбежали, страна не найдена».
Украина
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