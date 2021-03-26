Украинский журналист объяснил молчаливый сигнал Байдена Зеленскому

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно не записывать видеообращения, а перейти к реальным реформам. Именно такой сигнал посылает ему администрация президента США Джо Байдена, написал в своей колонке для «Еспресо» журналист Виталий Портников.

Зампомощника госсекретаря США Джордж Кент ранее заявил, что телефонная беседа Байдена с Зеленским должен быть подкреплена действиями. По мнению Портникова, это является очевидным сигналом, что американским властям нужны не болтовня и видеообращения Зеленского, а доказательства, что он продолжает реформы, начатые в 2014 году, когда Байдену, еще будучи вице-президентом, по словам Кента, удалось достичь прекрасных результатов в контактах с Киевом.

«Зеленский, конечно же, сделает вид, что он ничего не понимает. Потому что его интересы, интересы тех, с кем он связан, противоречат тому, чего хотят от украинского президента американские союзники», — написал журналист.

Портников объяснил, что Вашингтон ожидает от Киева правильных действий.

«Правильные. Реформы. Прозрачный. Суд. Борьба с олигархами. А не болтовня. А не видеообращения с надменным видом или в напрасной попытке изобразить из себя простого парня», — указал автор.

Журналист констатировал, что такие «дешевые трюки» хороши только для сторонников Зеленского, но таких людей на Украине, по его словам, становится все меньше.

Подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко ранее заявил, что Зеленский будет готов пойти на обострение в Донбассе сразу после получения приказа из США. Об этом сообщало РИА ФАН.

Зеленский ранее утвердил новую стратегию военной безопасности Украины, которая включает в себя план по вступлению в НАТО.