Владимир Зеленский утвердил стратегию для вступления Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новую стратегию военной безопасности страны. Она включает в себя план по «возвращению» Крыма и вступлению в НАТО, написало ИА Nation News.

Уточняется, что указ включает цели и задачи, которые направлены на защиту национальных интересов от военных угроз. В стране будут противостоять «вооруженной агрессии» и «сдерживать врага» от применения силы, сообщила «Экономика сегодня».

Согласно документу, Украина должна активно участвовать в международных операциях по поддержанию мира и безопасности. Ранее стратегию утвердило правительство страны.