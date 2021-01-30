Украинский военный раскрыл два «плохих» сценария по Донбассу

«Плохой предусматривает выход из минских договоренностей и заявление Киева о том, что в данной трактовке они невыполнимы. Очень плохой сценарий — полное выполнение „Минска“. А затем вхождение Украины в состав Союзного государства», — рассказал эксперт в интервью сайту «Главред».

По мнению полковника, Россия настаивает на выполнении Минских соглашений и не готова к компромиссам. Поэтому возможны только такие исходы конфликта. При этом он добавил, что сложно предсказать, какой вариант выберет президент Украины Владимир Зеленский, потому что он об этом не распространяется.

Жданов отметил, что в администрации Зеленского говорят о пяти «суперпланах». Но о чем идет речь, украинцы до сих пор не знают. По прогнозу эксперта, в этом году конфликт в Донбассе останется замороженным.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль не рассматривает вариант присоединения Донбасса. Однако Россия продолжит защищать интересы русскоязычного населения.