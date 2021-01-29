В Кремле не рассматривают сценарий присоединения Донбасса. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что Россия продолжит защищать интересы русскоязычного населения.

«Такой вопрос на повестке дня не стоит. Россия занимает весьма ответственную позицию в рамках усилий по содействию Украине в урегулировании ее внутриукраинского кризиса. Россия занимает последовательную позицию по защите русскоязычного населения Донбасса, продолжит защищать русских», — процитировала «Газета.ru» слова Пескова.

Вопрос о присоединении Крыма подняла 28 января редактор Russia Today Маргарита Симоньян на форуме «Русский Донбасс». Она заявила, что жители Донбасса «хотят жить у себя дома» и «иметь возможность быть русскими», а также призвала Россию присоединить этот регион.

На форуме депутат Госдумы Андрей Козенко сообщил, что российское гражданство уже получили более 400 тысяч жителей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, что это личное мнение главреда RТ, она не является госслужащей или чиновником.