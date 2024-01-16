16 января 2024, 17:59
Украинский военный предложил использовать психоделики для подготовки бойцов
Медик ВСУ Холодило предложил использовать кетамин для улучшения состояния бойцов
При подготовке новых бойцов для Вооруженных сил Украины следует применять психоделики для улучшения боевых качеств военнослужащих. Об этом изданию The Economist заявил медик, украинский военный психолог Игорь Холодило.
Он рассказал о своем опыте лечения нарушений речи после получения ранений в боевых действия при помощи кетамина. Это вещество применяют с 2017 года на Украине во время терапии психических заболеваний.
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Холодило отметил, что шесть сеансов употребления кетамина помогли ему практически полностью вылечиться от заикания и вернуть состояние в норму.
«Применение подобных психотропных средств бойцами на фронте поможет им исключить депрессию и лучше подготовить к вероятной смерти в бою, мысль о которой иногда доводит людей до паралича и не позволяет качественно выполнять поставленные задачи», — добавил медик.
Ранее украинский военнопленный рассказал, что многие бойцы ВСУ на фронте употребляют наркотики, чтобы придать себе уверенности и притупить страх перед боем.
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