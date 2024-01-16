Мир 16 января 2024, 17:59 Украинский военный предложил использовать психоделики для подготовки бойцов Медик ВСУ Холодило предложил использовать кетамин для улучшения состояния бойцов РИА «Новости»

Читать 360tv в

При подготовке новых бойцов для Вооруженных сил Украины следует применять психоделики для улучшения боевых качеств военнослужащих. Об этом изданию The Economist заявил медик, украинский военный психолог Игорь Холодило.

Он рассказал о своем опыте лечения нарушений речи после получения ранений в боевых действия при помощи кетамина. Это вещество применяют с 2017 года на Украине во время терапии психических заболеваний.

Реклама

Холодило отметил, что шесть сеансов употребления кетамина помогли ему практически полностью вылечиться от заикания и вернуть состояние в норму.

«Применение подобных психотропных средств бойцами на фронте поможет им исключить депрессию и лучше подготовить к вероятной смерти в бою, мысль о которой иногда доводит людей до паралича и не позволяет качественно выполнять поставленные задачи», — добавил медик.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что многие бойцы ВСУ на фронте употребляют наркотики, чтобы придать себе уверенности и притупить страх перед боем.