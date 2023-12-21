Спецоперация 21 декабря 2023, 06:01 «Притупляет страх». Украинский пленный рассказал об употреблении наркотиков в ВСУ Украинский пленный Штангрет: солдатам ВСУ перед боем давали наркотики Unsplash

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Украинские солдаты употребляли наркотики перед боем. Причем запрещенные вещества бойцам поставляли командиры. Об этом РИА «Новости» рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины Владимир Штангрет, попавший в российский плен.

Штангрет рассказал, что перед выходом на позиции взводный приносил бойцам какие-то наркотические вещества.

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«Товарищи употребляли и рассказывали, что оно притупляет страх и дает уверенность в себе, добавляет мужества», — заявил пленный.

Российские бойцы подтвердили информацию о популярности наркотиков в рядах ВСУ. Военнослужащий с позывным Пас рассказал агентству, что на украинских позициях, а также на телах украинских военных часто находят шприцы и наркотические вещества. Один из таких пакетов с белым порошком российские военные передали на экспертизу, которая подтвердила, что в нем амфетамин.

Ранее стало известно, что украинская организованная преступная группировка «Химпром» занимается передачей наркотических веществ в подразделения ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщил источник из российских спецслужб.