Украинский сухогруз попытался пробиться в порт Мариуполя на спасение командиров «Азова»

В минувшую пятницу, 8 апреля, украинские власти попытались эвакуировать командование батальона «Азов»* по морю, но российские корабли подбили предназначенный для этой цели сухогруз. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Он также добавил, что морем планировали эвакуировать и иностранцев, выступающих на стороне ВСУ.

«В темное время суток украинский сухогруз „Апачи“, приписанный к мальтийскому порту Валетта, под мальтийским флагом следовал в караване судов из Таганрогского залива к Керченскому проливу. В 22:38 по московскому времени в 30 км юго-восточнее Мариуполя сухогруз резко изменил курс следования и попытался прорваться в блокированный с моря силами Черноморского флота морской порт Мариуполя», — рассказал российский военный.

По информации Минобороны РФ, сухогруз не отвечал на требования российских приграничных кораблей выйти на связь и продолжал движение в сторону Мариуполя. При этом судно вело радиообмен, на берегу наблюдались сигнальные костры. Сторожевые корабли погрануправления ФСБ открыли предупредительный огонь, в результате был открыт артиллерийский огонь.

По словам Конашенкова, в результате прямого попадания на сухогрузе возник пожар в кормовой части. После этого корабль лег в дрейф, а экипаж вышел на связь с российскими пограничниками и подтвердил готовность выполнять приказы.

Согласно данным Минобороны РФ, пострадавших в результате атаки нет. Пожар потушен. Сухогруз «Апачи» с экипажем отконвоирован в порт Ейск.

Ранее стало известно, что 5 апреля в районе Мариуполя была сорвана попытка эвакуации руководителей батальона «Азов». Два украинских вертолета Ми-8, которые попытались прорваться к городу, были сбиты из ПЗРК.

* «Азов» — запрещенная в РФ экстремистская организация.