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    09 апреля 2022, 04:35

    Стали известны имена солдат ВСУ, проваливших эвакуацию лидеров «Азова»

    Пленный летчик раскрыл имена украинских военных, проваливших эвакуацию лидеров «Азова»

    Александр Иванов

    Пленный стрелок Иван Гавриленко назвал имена украинских военных, которые входили в группу, призванную спасти из Мариуполя руководителей украинского полка «Азов»*. Вертолет с эвакуационной группой был сбит утром во вторник, 5 апреля. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Как рассказал ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, 5 апреля в районе Мариуполя была сорвана попытка эвакуации руководителей батальона «Азов». Два украинских вертолета Ми-8, которые попытались прорваться к городу, были сбиты из ПЗРК.

    Иван Гавриленко находился в группе, которая летела на помощь азовцам из Днепра. Вертолет, в котором он находился, также был сбит. Бойцу удалось выжить, в настоящее время он находится в госпитале в Мелитополе.

    Он рассказал, что в группу входило четыре человека. Помимо Гавриленко, это были Александр Клепиков и Григорий Добровольский. Командовал группой Назар Боровицкий.

    «Ну, и плюс экипаж летчиков», — сказал он.

    Имена летчиков назвал еще один выживший — член экипажа вертолета, борттехник капитан Дмитрий Бурлаков. Командиром экипажа был подполковник Вячеслав Вороной. Также в состав входил штурман по имени Богдан.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о начале завершающей стадии освобождения Мариуполя.

    *«Азов» — запрещенная в РФ экстремистская организация.