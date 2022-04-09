Стали известны имена солдат ВСУ, проваливших эвакуацию лидеров «Азова»

Пленный стрелок Иван Гавриленко назвал имена украинских военных, которые входили в группу, призванную спасти из Мариуполя руководителей украинского полка «Азов»*. Вертолет с эвакуационной группой был сбит утром во вторник, 5 апреля. Об этом сообщило РИА «Новости».

Как рассказал ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, 5 апреля в районе Мариуполя была сорвана попытка эвакуации руководителей батальона «Азов». Два украинских вертолета Ми-8, которые попытались прорваться к городу, были сбиты из ПЗРК.

Иван Гавриленко находился в группе, которая летела на помощь азовцам из Днепра. Вертолет, в котором он находился, также был сбит. Бойцу удалось выжить, в настоящее время он находится в госпитале в Мелитополе.

Он рассказал, что в группу входило четыре человека. Помимо Гавриленко, это были Александр Клепиков и Григорий Добровольский. Командовал группой Назар Боровицкий.

«Ну, и плюс экипаж летчиков», — сказал он.

Имена летчиков назвал еще один выживший — член экипажа вертолета, борттехник капитан Дмитрий Бурлаков. Командиром экипажа был подполковник Вячеслав Вороной. Также в состав входил штурман по имени Богдан.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о начале завершающей стадии освобождения Мариуполя.

*«Азов» — запрещенная в РФ экстремистская организация.