Украинский самолет снес забор при посадке в аэропорту Великобритании

При посадке в частном аэропорту Котсуолд (Великобритания) украинский транспортный самолет Ан-225 «Мрия» снес забор, сообщило издание GloucestershireLive.

Потоками воздуха воздушное судно снесло ограждение, которое было выставлено по периметру взлетно-посадочной полосы. Информации о пострадавших в результате произошедшего не поступало.

Самолет, как уточняется, летел из пакистанского города Карачи. Полет являлся частью процесса вывода сил НАТО из Афганистана.

Стойка шасси загорелась у пассажирского самолета Boeing во время аварийной посадки в аэропорту Уфы. На борту находились более 300 человек. Воздушное судно удалось посадить благополучно. В экстренных службах добавили, что экипаж самолета смог посадить его благополочно. Загоревшееся шасси оперативно потушили. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал, они не обращались за какой-либо помощью.