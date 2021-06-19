Стойка шасси загорелась у пассажирского самолета при аварийной посадке в Уфе

Стойка шасси загорелась у пассажирского самолета Boeing во время аварийной посадки в аэропорту Уфы. На борту находились более 300 человек. Воздушное судно удалось посадить благополучно.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В 20:50 мск при посадке в Уфе у самолета Boeing 767 загорелась правая стойка шасси. На борту находились 334 человека, в том числе 10 членов экипажа. Среди пассажиров — 71 ребенок. Пострадавших нет», — процитировало агентства слова собеседника.

В экстренных службах добавили, что экипаж самолета смог посадить его благополочно. Загоревшееся шасси оперативно потушили. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал, они не обращались за какой-либо помощью.

В пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры сообщили агентству, что организовали проверку сообщений СМИ о случившемся. Если она подтвердится, то ведомство проверит, как такая ситуация могла произойти.