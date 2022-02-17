На Украине заявили об успешной блокировке страной запуска газопровода «Северный поток — 2». Проект отнесли к российскому «гибридному газовому оружию».

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал об этом на телемарафоне, посвященном Дню единения страны. Выпуск опубликовал телеканал ICTV на YouTube.

«Мы сегодня успешно блокируем такое российское гибридное газовое оружие в виде „Северного потока — 2“», — подчеркнул Шмыгаль, добавив, что Украина продолжит это делать.

Российский газопровод он назвал угрозой не только своей стране, но и всем европейским государствам.

В Германии ранее указали на неприемлемость требований США остановить запуск проекта «Северный поток — 2». В бундестаге отметили, что затягивать сертификацию газопровода нет смысла. Остановили ее в ноябре 2021 года. Процедуру планировали возобновить после передачи оператором Nord Stream 2 AG основного капитала, касающегося немецкого сегмента, в собственность дочерней компании.

Газопровод «Северный поток — 2» протянули от побережья России через Балтийское море до Германии. Его мощность составила 55 миллиардов кубометров в год.