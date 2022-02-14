Требования США остановить запуск проекта «Северный поток — 2» неприемлемы, заявила депутат бундестага от Левой партии, представитель комитета по внешней политике Севим Дагделен. Она подчеркнула, что затягивание сертификации газопровода не имеет смысла.

Дагделен отметила, что президент США Джо Байден позволяет себе делать ультимативные заявления о «Северном потоке — 2». По ее мнению, его слова можно считать неуважением демократического суверенитета Германии и ее европейских партнеров, сообщил ТАСС.

«Абсурдным и дерзким является то, что правительство США постоянно требует свернуть проект „Северный поток — 2“, а само при этом повышает объемы импорта нефти из России», — сказала Дагделен.

Политик добавила, что Байден, вероятно, видит в европейских партнерах США просто страны-сателлиты, которые ему хочется превратить в рынок сбыта неэкологичного фрекингового газа.

«Затягивать сертификацию „Северного потока — 2“ глупо. Пока граждане в Европе опасаются новой войны, американские газовые концерны пребывают в прекрасном настроении», — заключила депутат.

Сертификацию «Северного потока — 2» остановили 16 ноября прошлого года. В Федеральном сетевом агентстве Германии тогда заявили, что процедура возобновится, когда оператор со штаб-квартирой в Швейцарии передаст основной капитал, касающийся немецкого сегмента, в собственность дочерней компании.