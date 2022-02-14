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    14 февраля 2022, 09:07

    Депутат бундестага назвал абсурдными и дерзкими попытки США свернуть «Северный поток — 2»

    Депутат бундестага Дагделен назвала попытки США свернуть «Северный поток — 2» абсурдными

    Ольга Назаркина

    Требования США остановить запуск проекта «Северный поток — 2» неприемлемы, заявила депутат бундестага от Левой партии, представитель комитета по внешней политике Севим Дагделен. Она подчеркнула, что затягивание сертификации газопровода не имеет смысла.

    Депутат бундестага назвал абсурдными и дерзкими попытки США свернуть «Северный поток — 2»

    Дагделен отметила, что президент США Джо Байден позволяет себе делать ультимативные заявления о «Северном потоке — 2». По ее мнению, его слова можно считать неуважением демократического суверенитета Германии и ее европейских партнеров, сообщил ТАСС.

    «Абсурдным и дерзким является то, что правительство США постоянно требует свернуть проект „Северный поток — 2“, а само при этом повышает объемы импорта нефти из России», — сказала Дагделен.

    Политик добавила, что Байден, вероятно, видит в европейских партнерах США просто страны-сателлиты, которые ему хочется превратить в рынок сбыта неэкологичного фрекингового газа.

    «Затягивать сертификацию „Северного потока — 2“ глупо. Пока граждане в Европе опасаются новой войны, американские газовые концерны пребывают в прекрасном настроении», — заключила депутат.

    Сертификацию «Северного потока — 2» остановили 16 ноября прошлого года. В Федеральном сетевом агентстве Германии тогда заявили, что процедура возобновится, когда оператор со штаб-квартирой в Швейцарии передаст основной капитал, касающийся немецкого сегмента, в собственность дочерней компании.