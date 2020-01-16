Запись «совещания» премьера Украины с критикой Зеленского появилась в Сети

«История, как Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, Яков Смолий, Екатерина Рожкова, Юлия Ковалив собирались на совещание к „тупому президенту“ Зеленскому» — гласит подпись под каждым из двух роликов.

Гончарук является премьер-министром Украины, Маркарова — министром финансов, Яков Смолий — главой Национального банка. Рожкова работает заместителем главы НБУ, Ковалив — заместителем руководителя офиса президента. Якобы разговор между этими людьми состоялся 16 декабря 2019 года.

Автор видеоролика утверждает, что Алексей Гончарук собирается на встречу с Владимиром Зеленским просит помощи. Он не знает, как объяснить главе государства колебания курса доллара и способы его укрепления. Также ему требуется консультация, чтобы суметь объяснить президенту, имеется ли «дыра в бюджете» в 50 миллиардов гривен (примерно 127 миллиардам рублей).

«У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов. Есть платежный баланс. А они насильно укрепили. Он ищет ответ на этот вопрос. А у него нет ответа на этот вопрос», — произносит некто голосом, приписываемым премьеру Гончаруку.

Этот же человек рассказывает коллегам, как и что нужно разъяснить украинскому лидеру. При этом «Гончарук» признается, что сам не слишком компетентен в экономических вопросах.

«Я полный профан в экономике, я юрист по образованию», — слышен тот же голос якобы Гончарука.

РИА «Новости» обратилось в пресс-службу кабинета министров Украины. Там ответили, что «не располагают информацией о подлинности относительно аудио- или видеозаписи, которая распространяется в Сети». В ведомстве добавили, что информация о грядущей отставке премьера не является правдой.