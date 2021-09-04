Украинский политолог раскрыл фатальную ошибку Зеленского в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский продлил действие соглашение о нераспространении ядерного оружия. Этим он допустил фатальную ошибку, считает украинский политолог Михаил Чаплыга.

«У меня возникает один вопрос: зачем же Зеленский подписал в США самую страшную вещь для него, по сути, и для страны. У нас был единственный козырной туз — это договор, соглашение о нераспространении ядерного оружия в статусе неядерного государства», — заявил Чаплыга в эфире телеканала «Наш».

Он добавил, что власти Украины могли шантажировать выходом страны из соглашения. По словам политолога, договор являлся козырным тузом Киева. Документ был единственным аргументом Украины, с которым страна могла дипломатически играть.

«Очень серьезная штука. Но он (Зеленский — прим. ред.) приехал и на семь лет продлил — зачем же ты это сделал просто так?» — задался вопросом Чаплыга.

Украинский лидер Владимир Зеленский 1 сентября провел переговоры с американским коллегой Джо Байденом. Стороны подписали документ о продлении на семь лет соглашения о предотвращении распространения оружия массового уничтожения.