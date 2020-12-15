Идею отобрать Крым силой в Госдуме назвали катастрофой для Украины

На Украине предложили вернуть Крым силой. Идею дипломата Романа Бессмертного в Госдуме назвали катастрофой для Киева. Агрессия станет для него путем в никуда.

Высказывание украинского политика оценил в беседе с сайтом RT российский парламентарий Руслан Бальбек.

«Штурм Крыма будет катастрофой для Украины», — заявил он.

Депутат ГД подчеркнул, что украинское правительство сейчас придерживается агрессивной риторики. Однако это «путь в никуда».

Крым, пояснил Бальбек, невозможно взять штурмом или идеологией. Если Бессмертный заявил подобное для самопиара, делать этого не стоило. Вероятно, украинец забыл, что в разговоре с Россией оружие доводом не является.

Экс-посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный заявил, что для захвата Крымского полуострова нужно провести военную операцию. После этого, по его словам, нужно отселить с этой территории всех «лояльных».

В России высказывание политика сочли проявлением «сказочного идиотизма», которое несет опасность и для него самого, и для страны, которую Бессмертный представляет.