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    17 января 2021, 02:59

    Украинский политик назвал тварью языкового омбудсмена. Видео

    Анастасия Кукова

    Украинский политик, лидер Либертарианской партии Геннадий Балашов заявил, что всегда будет говорить на русском языке, так как на нем говорили его родители. Он жестко раскритиковал закон о языке, который с 16 января разрешил пользоваться только украинским языком в сфере обслуживания.
    Украинский политик назвал тварью языкового омбудсмена. Видео

    Об этом политик заявил в эфире телеканала «Наш». Балашов напомнил, что в стране на украинском языке говорит 20 миллионов человек, а на русском — 300 миллионов. Следовательно, культура на украинском языке не будет развиваться, так как некому продавать.

    По мнению лидера либертарианцев, языковая проблема надуманна, и народа не интересует. На вопрос, что делать, если к вам придет языковой омбудсмен Тарас Креминь, политик ответил: «Бить палкой! Вести себя агрессивно! Рестораторы должны вести себя агрессивно: если он пришел и что-то сказал по-украински — камнем в голову бросить. <…> Мне будет какая-то тварь приходить и говорить, на каком языке мне говорить?».

    Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук набросился с оскорблениями на своего коллегу и экс-руководителя бюро Интерпола Кирилла Куликова за то, что он назвал нецелесообразными попытки Киева изолироваться от русского языка.