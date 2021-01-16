Депутат Рады напал на коллегу из-за русского языка

Во время обсуждения языкового закона на Украине депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук набросился с оскорблениями на нардепа VI созыва и экс-руководителя бюро Интерпола Кирилла Куликова.

Скандал произошел в эфире телеканала «Наш» во время обсуждения языкового закона на Украине. Куликов назвал нецелесообразными попытки Киева изолироваться от русского языка.

«Это просто развитие, никуда не деться. Цивилизационно аудитория русского языка гораздо больше. <…> Сохранность украинского языка нужна, этим должно заниматься государство», — сказал он.

Куликов сравнил маневры украинских властей со «слоном в посудной лавке». Это сравнение обидело Камельчука, который резко перешел на «ты» и назвал оппонента «хамлом и быдлом»

Затем он вскочил с места и направился к Куликову.

«Ты хамло последнее, ты понял? Ты быдло. У тебя нет уважения к людям. Я тебе сам сейчас сложу мандат. Я тебе сложу сейчас что-то другое! Пилотку твою сложу. Пионер», — сказал Камельчук. Потасовку удалось предотвратить ведущим программы.

С 16 января на Украине вступил в силу закон об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания. Нарушителей будут штрафовать.