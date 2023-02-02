Мир 02 февраля 2023, 14:01 Заказывали закладки на позициях. Пленный рассказал о наркомании в украинской армии РИА «Новости»: пленный боец ВСУ рассказал о мародерстве в РОВД Мариуполя ради наркотиков РИА «Новости»

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Среди украинских военных процветает наркомания, а командиры закрывают на это глаза, рассказал пленный боец ВСУ. По его словам, зависимость от запрещенных веществ не является поводом для отвода от призыва, сообщило РИА «Новости».

Мужчина признался, что вступил в ряды ВСУ, чтобы не сидеть в тюрьме за хищения на работе. Он крал и продавал асфальт, чтобы были деньги на наркотики. Когда его отправили в учебный центр, там никто толком ничем не занимался.

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Пленный добавил, что во время «учений» продолжал употреблять наркотические вещества. Командиры делали вид, что ничего не происходит. Но для этого их нужно было подкупить. В качестве взятки годилось крепкое спиртное.

«Бутылку виски Jameson, Red Label — <…> и все решено. Инструктор ушел, а мы — в палатку, залета нету, все нормально, как говорится, едем четко», — рассказал он.

После учебного центра военный и его сослуживцы находились в Мариуполе. Там командование также игнорировало, что подчиненные массово употребляют наркотики. Более того, на позициях украинские военные заказывали себе закладки с запрещенными веществами.

«Командир знал об этом и ничего не говорил нам», — заметил пленный.

Когда стало известно, что подразделения ВС РФ подошли к Мариуполю вплотную, украинская полиция, по его словам, сбежала из здания РОВД. Тогда военный вместе с сослуживцами занялся мародерством в отделе.

«Когда мы туда пришли, открыли комнату вещдоков. Там находились наркотические вещества — амфетамин, героин, метадон и разные другие», — перечислил он.

Пленный добавил, что украинские военные без проблем набрали себе наркотиков и покинули здание.