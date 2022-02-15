Украинский олигарх приедет к линии фронта в Донбассе после критики Зеленского

Предприниматель Ринат Ахметов, который ранее покинул Украину, 16 февраля приедет в граничащий с Донбассом Мариуполь. Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на его пресс-службу.

«Ринат Ахметов в среду будет в Мариуполе», — рассказала его пресс-секретарь Анна Терехова.

Бизнесмен 13 февраля вылетел с Украины. Также на фоне слухов о якобы готовящемся вторжении России из страны уехали еще несколько крупных предпринимателей.

Украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал поведение представителей крупного бизнеса.

«Я считаю, что приговор для себя они уже сделали», — заявил он.

Он призвал предпринимателей вернуться на Украину, к своим людям и своему бизнесу. Глава государства дал им 24 часа, в противном случае руководству страны придется сделать выводы.

Ранее западные СМИ писали, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля возможной датой вторжения России на Украину. Российская сторона это и подобные заявления не раз опровергала.