Мир 23 января 2024, 20:26 Украинский олигарх обвинил Зеленского и его команду в некомпетентности Депутат Рады Тарута: администрация и Зеленский показали свою некомпетентность MAGO/Presidential Office of Ukr/Global Look Press

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский и его администрация показали невиданную ранее некомпетентность, заявил олигарх, депутат Верховной рады Сергей Тарута. Его слова привела испанская газета El Mundo.

«Ни одна администрация президента не продемонстрировала такого уровня некомпетентности», — отметил олигарх.

Реклама

По словам Таруты, западные страны надавили на украинские власти, чтобы они начали контрнаступление, которое не имело шансов на успех. Олигарх переложил ответственность за провал «на плечи Запада». Депутат признал, что Украина за это заплатила жизнями, а западные союзники беспокоятся лишь о рейтингах.

Украину предупредили, что западные партнеры вскоре начнут открыто говорить о разделе территории страны. Об этом рассказал бывший чешский высокопоставленный дипломат Петр Друлак.