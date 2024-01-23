Мир 23 января 2024, 17:40 «Смотрят на вещи трезво». Украину предупредили о неминуемом разделе территорий Чешский экс-дипломат Друлак: Запад прямо заявит о разделе Украины Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/globallookpress

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Западные партнеры Украины вскоре открыто будут говорить о разделе республики. Такое заявление сделал бывший чешский высокопоставленный дипломат Петр Друлак в интервью Parlamentni listy.

«Те, кто понимает, что Украина будет поделена и уменьшится, смотрят на вещи трезво», — заявил он.

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Реальное положение указывает на то, что Украина не будет контролировать все территории. Экс-дипломат заявил, что Украина не сохранится, сообщила «Газета.ru».

«Момент истины наступит», — подчеркнул Друлак.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо также говорил, Украина несвободна — она находится под тотальным контролем и влиянием США. Как сообщал RT, Евросоюз делает большую ошибку, не желая иметь суверенный взгляд. При этом полные провалы ВСУ в зоне спецоперации уже заставили Европу паниковать, а США искать новый подход к конфликту, заметил бывший помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен.