Украинский Минюст подал в суд иск о запрете «пророссийских» партий

Минюст Украины подал иск в суд о запрете в стране «пророссийских» политических партий, сообщили в ведомстве. Первые судебные решения ожидаются уже летом, написало РИА «Новости» со ссылкой на информацию украинского ведомства.

Иск подан в Восьмой апелляционный административный суд во Львове «после официальной публикации закона о запрете деятельности пророссийских политических партий», говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон 14 мая. По решению Совета национальной безопасности и обороны страны в число «пророссийских» попали 11 партий: «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Наши», Прогрессивная социалистическая партия Украины, «Оппозиционный блок», «Партия Шария», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», «Держава», Социалистическая партия Украины, «Блок Владимира Сальдо», «Социалисты». Дела о запрете партий, работа которых «направлена на подрыв суверенитета или территориальной целостности Украины», будут рассматривать в сокращенные сроки.