Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете «пророссийских партий» в стране. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Этот документ предусматривает, что дела о запрете партий, «которые носят „антиукраинский характер“ и деятельность которых направлена на подрыв суверенитета или территориальной целостности Украины», будут рассматривать в сокращенные сроки как срочные, отметило РИА «Новости».

Верховная рада до этого приняла закон, который запрещает деятельность «пророссийских партий». Как заявлял ранее украинский лидер, СНБО Украины временно остановил любую деятельность некоторых политических партий.

В их число вошли «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Наши», « Союз левых сил», «Оппозиционный блок», «Держава», Прогрессивная социалистическая партия Украины, «Блок Владимира Сальдо» и Социалистическая партия Украины.

По сути, Зеленский одним документом уничтожил всю украинскую оппозицию и теперь может принимать любые законы. Сайт utro.ru со ссылкой на заявленеи бывшего депутата Украинской рады Илью Киву сообщил, что украинский лидер приказал вывести в Польшу весь государственный резерв зерна. Бывший парламентарий назвал это прямым грабежом страны.