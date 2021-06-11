Украинский МИД назвал сложной организацию встречи Путина и Зеленского

Украина обсуждает с Россией повестку переговоров президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Организацию встречи двух лидеров в украинском МИД назвали сложным делом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24» уточнил, что стороны пока не дошли до вопроса «географии» саммита.

«Сейчас место встречи президентов Путина и Зеленского не обсуждается, есть определенные контакты и попытки согласовать повестку встречи», — сказал он.

Глава украинского МИД признался, что в целом организация встречи Путина и Зеленского очень сложна. Украина не пожалеет для этого «никаких сил», если поймет, что прямой диалог двух лидеров решит вопросы по прекращению войны в Донбассе.

Встречаться с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР украинский президент, по словам Кулебы, не намерен.

Ситуацию на Украине Владимир Путин будет обсуждать с в Женеве с президентом США Джо Байденом. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что так или иначе украинскую тему затронут.