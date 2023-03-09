Эксклюзив 09 марта 2023, 19:27 «Абсолютное оружие». Ракеты «Кинжал» назвали неуязвимыми перед любыми системами ПВО Военный журналист Борзенко назвал ракеты «Кинжал» уникальным оружием России

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Российская армия нанесла удар возмездия по объектам на Украине, это стало ответом на террористическую акцию в Брянской области. Минобороны сообщило об успешном поражении всех целей, среди которых были места базирования боевых беспилотников ВСУ и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Военный журналист Алексей Борзенко рассказал «360», что позиции противника атаковали ракетами «Кинжал». Он назвал их «абсолютным оружием», с которым не в силах справиться ни одна система ПВО.

Далее — прямая речь.

Уникальное оружие

Что такое гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал»? «Кинжал» — это аэробаллистическая ракета, предназначенная для уничтожения надводных кораблей или каких-то целей на поверхности.

Запускается с [истребителя] МиГ-31К (там можно разместить одну ракету), [самолетов] Ту-22 (четыре ракеты) и Ту-160 — можно разместить по четыре ракеты на каждом из двух барабанов. В перспективе — Су-57 — одна ракета.

Главная особенность этой ракеты в том, что на земле еще нет таких средств ПВО, которые смогли бы ее сбить. На сегодня это абсолютное оружие нашей армии.

Эта аэробаллистическая ракета достигает скорости М=10-12 (число Маха — прим. ред.). Чтобы понять, представьте себе: 14 680 километров в час, или четыре километра в секунду.

Скорости полета этой ракеты фантастические, она достигает высоты 20 километров и может попадать за тысячу километров в легковой автомобиль. Поэтому это одно из наших особых видов вооружения, которые практически не могут испытывать никакого сопротивления со стороны любых систем [ПВО].

РИА «Новости»

Когда впервые применили

Число носителей «Кинжала» в России пока невелико. Боевая часть может включать 500 килограммов взрывчатки. Мы ее уже применяли на Украине во время специальной военной операции — 18 марта 2022 года. Применяли ракету «Кинжал», скорее всего, с МиГ-31.

Удар пришелся по складу боеприпасов на территории Ивано-Франковской области. Если мы вспомним, там располагались подземные склады очень глубокого залегания, на которых было около 30% всего ракетного вооружения Украины. Все это уничтожено.

По сути, это стало первым боевым применением данного комплекса. Да и первым в мире боевым применением гиперзвукового оружия.

Затем, 9 мая 2022 года, с самолетов стратегической авиации Ту-22 в Одесской области были выпущены три ракеты комплекса «Кинжал». Самое главное преимущество этой ракеты заключается в том, что нет такой ПВО, которая смогла бы ее сбить.

Параметры полета «Кинжала», конечно, уникальны. Ракета идет на пределе, на начале стратосферы, в полувоздушном состоянии, потому что при таких скоростях сильно нагревается корпус ракеты, если она опустится ниже.

Боеголовки могут быть обычными или ядерными, 500 килограммов веса, которые «Кинжал» берет на свой борт, — это много. Фактически это не крылатая ракета, как можно было бы сказать по характеристикам аналогичных боевых снарядов. Она аэробаллистическая.