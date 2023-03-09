09 марта 2023, 19:27
«Абсолютное оружие». Ракеты «Кинжал» назвали неуязвимыми перед любыми системами ПВО
Военный журналист Борзенко назвал ракеты «Кинжал» уникальным оружием России
Российская армия нанесла удар возмездия по объектам на Украине, это стало ответом на террористическую акцию в Брянской области. Минобороны сообщило об успешном поражении всех целей, среди которых были места базирования боевых беспилотников ВСУ и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Военный журналист Алексей Борзенко рассказал «360», что позиции противника атаковали ракетами «Кинжал». Он назвал их «абсолютным оружием», с которым не в силах справиться ни одна система ПВО.
Далее — прямая речь.
Уникальное оружие
Что такое гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал»? «Кинжал» — это аэробаллистическая ракета, предназначенная для уничтожения надводных кораблей или каких-то целей на поверхности.
Запускается с [истребителя] МиГ-31К (там можно разместить одну ракету), [самолетов] Ту-22 (четыре ракеты) и Ту-160 — можно разместить по четыре ракеты на каждом из двух барабанов. В перспективе — Су-57 — одна ракета.
Главная особенность этой ракеты в том, что на земле еще нет таких средств ПВО, которые смогли бы ее сбить. На сегодня это абсолютное оружие нашей армии.
Эта аэробаллистическая ракета достигает скорости М=10-12 (число Маха — прим. ред.). Чтобы понять, представьте себе: 14 680 километров в час, или четыре километра в секунду.
Скорости полета этой ракеты фантастические, она достигает высоты 20 километров и может попадать за тысячу километров в легковой автомобиль. Поэтому это одно из наших особых видов вооружения, которые практически не могут испытывать никакого сопротивления со стороны любых систем [ПВО].
Когда впервые применили
Число носителей «Кинжала» в России пока невелико. Боевая часть может включать 500 килограммов взрывчатки. Мы ее уже применяли на Украине во время специальной военной операции — 18 марта 2022 года. Применяли ракету «Кинжал», скорее всего, с МиГ-31.
Удар пришелся по складу боеприпасов на территории Ивано-Франковской области. Если мы вспомним, там располагались подземные склады очень глубокого залегания, на которых было около 30% всего ракетного вооружения Украины. Все это уничтожено.
По сути, это стало первым боевым применением данного комплекса. Да и первым в мире боевым применением гиперзвукового оружия.
Затем, 9 мая 2022 года, с самолетов стратегической авиации Ту-22 в Одесской области были выпущены три ракеты комплекса «Кинжал». Самое главное преимущество этой ракеты заключается в том, что нет такой ПВО, которая смогла бы ее сбить.
Параметры полета «Кинжала», конечно, уникальны. Ракета идет на пределе, на начале стратосферы, в полувоздушном состоянии, потому что при таких скоростях сильно нагревается корпус ракеты, если она опустится ниже.
Боеголовки могут быть обычными или ядерными, 500 килограммов веса, которые «Кинжал» берет на свой борт, — это много. Фактически это не крылатая ракета, как можно было бы сказать по характеристикам аналогичных боевых снарядов. Она аэробаллистическая.
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