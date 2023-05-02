Мир 02 мая 2023, 19:55 Украинский конфликт не завершится в 2023 году — начштаба США Генерал США Милли заявил, что конфликт на Украине вряд ли завершится в 2023 году РИА «Новости»

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Украинский конфликт вряд ли завершится в 2023 году, заявил в интервью журналу Foreign Affairs председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. По его словам, ни одна из сторон не успеет достичь своих политических целей до конца года.

Милли предположил, что ВСУ могут провести оборонительную операцию, из-за чего ВС России будет сложно атаковать позиции противника.

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«Для любой из сторон достижение своих политических целей — а боевые действия означают достижение политических целей военными средствами — будет очень сложным, очень тяжелым», — отметил Марк Милли и добавил, что конфликт вряд ли завершится в этом году.

Американский военный добавил, что ни Россия, ни НАТО с США не желают военного столкновения друг с другом. По его мнению, не хотят масштабных боевых действий на своей территории и власти Украины. Милли подчеркнул, что все стороны заинтересованы в том, чтобы кризис не обострялся.

Ранее стало известно, что представители ФРГ и США обсудили возможность вступления Украины в НАТО. Власти двух государств отказались брать на себя ответственность за принятие нового члена альянса.