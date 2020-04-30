Украинский художник создал портреты мировых лидеров из еды на самоизоляции. Еще один нестандартный способ отвлечься

Кто-то во время самоизоляции сутками смотрит сериалы или усердно качает пресс, а художник Павел Бондар решил разнообразить любимое дело. Молодой человек вооружился овсянкой вместо кистей и начал писать портреты.

В коллекции художника из Днепра уже большое количество работ. Он написал food-портреты таких мировых лидеров, как королева Великобритании Елизавета II, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и глава США Дональд Трамп.

Сам Бондар заявил «360», что еда играет огромное значение в жизни людей. Во время самоизоляции многие начали закупаться продуктами, опасаясь дефицита, а художник решил применить их по-другому.

«Еду отлично можно применить в искусстве и таким образом показать мое отношение ко всему происходящему. Я выразил национальную кухню каждой страны, президентов которой я изобразил», — рассказал художник.

Он добавил, что для своих работ выбирал традиционные продукты разных стран и те, без которых люди не смогли бы обойтись во время самоизоляции.

«Я считаю, что каждый имеет право на свою точку самовыражения. Я вот выразил свое отношение к пандемии и карантину таким вот творческим способом. Я надеюсь, что кому-то это поднимет настроение и человек заинтересуется современным искусством, отвлечется от своих проблем», — заключил Бондар.

Сейчас в мире насчитывается уже более 3,2 миллиона зараженных коронавирусом. Врачи вылечили 229 тысяч пациентов.