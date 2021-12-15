Украинский город избавился от «русской приставки» в названии

Украинский парламент поддержал переименование города Владимира-Волынского в Волынской области страны во Владимир. Тем самым название стало «историческим», передал Life.

Город в 1795 году стал частью Российской империи и был переименован для отличия от Владимира-на-Клязьме. По материалам Волынского областного совета, указанный город является одним из древнейших в стране, первое упоминание о котором есть в летописи «Повесть временных лет». Еще в октябре местные парламентарии потребовали переименовать город «без прицепки, выдуманной россиянами».

«Мы можем пожелать им исключительно успеха, но и заодно все-таки, наверное, поднять исторические анналы, перелистать учебники и понять, что город Владимир может быть только один. И расположен он на территории Российской Федерации», — заявил в ответ начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации российского Владимира Александр Карпилович.

Ранее на Украине захотели переименовать Россию в Московию. С такой инициативой к президенту страны Владимиру Зеленскому и в Верховную раду обратились депутаты из Львовского областного совета.