Украинские депутаты захотели переименовать Россию

На Украине захотели переименовать Россию в Московию. С такой инициативой к президенту страны Владимиру Зеленскому и в Верховную раду обратились депутаты из Львовского областного совета. Об этом сообщила «Страна.ua».

Первое заседание по вопросу переименования России состоялось на Украине еще 7 декабря. Тогда за название Московия проголосовали лишь 26 депутатов. На новом заседании, которое прошло в пятницу, 10 декабря, постановление об обращении решили поддержать 59 человек.

Члены украинского парламента убеждены в том, каждая нация должна решать сама, как ей называть своих соседей. Кроме того, в инициативе депутаты увидели «восстановление исторической справедливости».

Ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Россия и Белоруссия имеют украинское происхождение. А бывший президент Петр Порошенко назвал основание Москвы «опрометчивым решением киевских князей».

Инициатором постановления о переименовании России в Московию выступила фракция «Самопомощь», которая имеет в областном совете девять мест (всего депутатских мандатов в местном парламенте 84).