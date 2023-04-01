Мир 01 апреля 2023, 17:19 Украинский генерал призвал реально оценивать потенциал российской армии Экс-главком ВСУ Муженко заявил, что Украина серьезно ошиблась в оценке резервов ВС России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские власти допускают серьезную ошибку при оценке возможностей российской военной промышленности, резервов и потенциала армии. Об этом в беседе с местным изданием «Факты» заявил бывший главнокомандующий ВСУ генерал Виктор Муженко.

Бывший военный призвал объективно оценивать возможности России по увеличению численности группировок, воинских частей, парка военной техники и вооружений. Также он назвал поверхностным мнение, что российские войска якобы неспособны на проведение полномасштабной наступательной операции.

Реклама

В подтверждение своей точки зрения Муженко отметил, что, по его сведениям, численность российской группировки в зоне СВО составляет около 526 тысяч человек.

«Еще вдоль границ есть до 400 тысяч человек, а также до 170 тысяч находятся в боевом резерве. Для пополнения армии Россия также привлечет около 40 тысяч человек добровольцами», — добавил он, не уточнив источник своей информации.

Также он отметил, что в день российская промышленность способна выпускать до 10 танков.

«То есть в месяц будет 300 единиц боевой техники. Их готовят к укомплектованию воинских частей», — добавил бывший главком ВСУ.

Ранее Муженко спрогнозировал, что Россия займет большую часть Украины, а сам конфликт завершится не ранее 2025 года.