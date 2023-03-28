Мир 28 марта 2023, 05:10 Бывший главком ВСУ выразил опасения, что Россия возьмет большую часть Украины Экс-главком ВСУ Муженко: Россия может взять большую часть Украины к 2025 году Pixabay

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Бывший главком ВСУ Виктор Муженко выразил опасения, что Россия к 2025 году может занять большую часть территории Украины. Если не будет политических договоренностей, под контроль Москвы может перейти правобережная часть страны, написало украинское издание «Факты».

«Например, россияне преследуют цель оккупировать правобережную Украину, хотя бы от Харькова и Полтавы на юг, и у них это получается. Так что же может быть на следующий год в планах России? Какова стратегическая операция?» — задался вопросом украинский военный.

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В качестве ответа Муженко предположил, что это может быть либо вся левобережная Украина, либо юг правового берега. Экс-главком ВСУ добавил, что происходящее в стране само собой не закончится. Оно продлится долго, если процесс не прервут какие-либо политические договоренности. По его подсчетам, срок окончания украинского конфликта уже «выходит на 2025 год».

«Но очень надеюсь, что этот сценарий никогда не сбудется», — заключил Муженко.

Ранее сообщалось, что страны Запада пока не имеют конкретных планов, каким будет завершение конфликта на Украине. Тем не менее, они стали более четко представлять, каким бы хотели его видеть.