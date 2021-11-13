Украинский генерал предсказал стране потерю пяти областей

Украине грозит потеря сразу пяти областей, которые могут войти в состав России. С таким заявлением в эфире телеканала «Украина 24» выступил бывший глава Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль.

Он отметил, что действующее правительство Украины всех успокаивает, что на восточных границах все хорошо, но на деле ситуация далеко не такая спокойная.

«Под угрозой <…> Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская области», — заявил Москаль. По его словам, в этих регионах больше всего пророссийских настроений.

Бывший чиновник пояснил, что пока не готов сказать, при каких условиях произойдет выход территорий. При этом он призвал власти Украины быть настороже, потому что причиной может стать даже самый непредсказуемый повод.

Геннадий Москаль уже предсказывал выход из состава Украины ряда регионов. Но в конце 2020 года он говорил о шести областях. В этот раз он не включил Запорожье. По его словам, Россия продолжает реализацию проекта «Новороссия», который все еще не закончен.