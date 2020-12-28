Украинский генерал предсказал выход из состава страны шести областей

Он напомнил, что изначально в проект входили Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Николаевская и Херсонская области Украины.

«Проект „Новороссия“ не закончился. Все думают, что он уже мертв, но это не так», — заявил Москаль.

По его словам, он постоянно читает сообщения Генштаба Украины, где якобы фиксируются перемещения российских войск по территории Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ заявил, что объявит всеобщую мобилизацию в случае наступления российских войск со стороны Крыма. По его словам, все это приведет к «большой войне», в которой плохо будет всему населению Украины.

Заявление Зеленского раскритиковали даже в его стране. Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что действующий президент стал использовать пустую риторику своего предшественника Петра Порошенко, хотя время и настроение в украинском обществе уже поменялось. Он пояснил, что никто из граждан не воспринимает даже теоретическую войну с Россией, поэтому ни о какой мобилизации в этом случае речи идти не может